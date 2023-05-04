Alzheimer hastalığını 3’te bir oranında yavaşlatan ilaç geliştirildi

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Bilim insanları, bir yıldan kısa bir süre içinde, hastalığı yavaşlatan ikinci bir ilacın bulunmasının ardından Alzheimer tedavisinde yeni bir döneme girildiğini duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly, "donanemab" adlı ilacının Alzheimer'ın ilerleyişini yaklaşık üçte bir oranında yavaşlattığını açıkladı. Ancak çalışmaya katılan iki gönüllü, ilacın yan etkisi olarak beyinlerindeki tehlikeli şişlik sonucu öldü.

ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen donanemab, hastalığı yavaşlattığı kanıtlandığında dünya çapında manşetlere çıkan ve Amerikan Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından üretilen lecanemab adlı ilaç ile aynı şekilde çalışıyor.

Her iki ilaç da vücudun virüslere saldırmak için ürettiği antikorları içeriyor. Ancak bu hastalıklar, beyinden beta amiloid adı verilen yapışkan bir amiloidi temizlemek için tasarlandı. Amiloid, beyin hücreleri arasındaki boşluklarda birikerek Alzheimer'ın ayırt edici özelliklerinden biri olan belirgin plaklar oluşturuyor.

Birleşik Krallık Ulusal Nöroloji ve Nöroşirürji Hastanesi'ndeki bilişsel bozukluklar kliniğinin klinik lideri Dr Cath Mummery, "Alzheimer hastalığını değiştiren tedaviler bulmak için onlarca yıldır süren savaşı nihayet kazanıyoruz. Artık, Alzheimer hastalığı olan birini palyatif ve destekleyici bakımdan ziyade uzun vadeli hastalık yönetimi ile tedavi etmeyi ve sürdürmeyi gerçekçi bir şekilde umabileceğimiz, hastalık modifikasyonu zamanına giriyoruz" diye konuştu.

Eli Lilly'nin donanemab adlı ilacın klinik deneylerinden ayrıntılar ise şu şekilde:

-Denemelerde Alzheimer'ın erken evrelerinde olan bin 734 gönüllü yer aldı.

-Donanemab, beyindeki ayırt edici plaklar kaybolana kadar aylık infüzyon (damar yolu aracılığı ile) şeklinde verildi.

-Hastalığın hızı genel olarak yaklaşık yüzde 29 oranında yavaşladı. 10’u aşkın hastada ise Alzheimer’ın seyrinde yüzde 35 oranında yavaşlama kaydedildi.

-İlaç verilenler ayrıca güncel olayları tartışabilme, araba kullanabilme veya hobilerini sürdürebilme gibi günlük yaşam faaliyetlerinin çoğunu sürdürdü.

-Hastaların üçte birinde beyin şişmesi yaygın bir yan etki olarak görüldü. Beyin taramalarında tespit edilmesine rağmen çoğunlukla hafif veya asemptomatikti. Ancak gönüllülerin yüzde 1,6'sında tehlikeli beyin şişmesi gelişti, iki ölüm doğrudan buna bağlandı ve üçüncü bir gönüllü böyle bir vakadan sonra öldü.