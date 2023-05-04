Erdoğan: Selo var ya, oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da konuştu.

“14 Mayıs’ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil; en az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize ve cumhur ittifakına oy vermesini sağlamanız lazım” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Aksi takdirde ne olur biliyor musunuz; bizim Irak ve Suriye’de tepelerine bindiğimiz, nefes alamaz hale getirdiğimiz teröristler gelir, yeniden bu ülkenin başına musallat olur, sadece ülkemizi değil; milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ’cü hainler var ya onlar yeniden gelir çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler gelir, bizi yeniden kendilerine bağımlı kılar. Bunu nasıl mı yaparlar? Karadeniz’de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar’da bulduğumuz petrolün çıktığı kuyuların üzerine beton dökerler. Sınırlarımızın ötesinden başlattığımız güvenlik bariyerlerimizi yıkıp, şehirlerimizi kana ve ateşe bularlar.”

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef alan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır’da şu anda cezaevinde olan Selo var ya, oradaki Kürt kardeşlerimi sokağa döktü, arabalarla üzerlerinden geçtiler. Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal; ‘Gelince onu çıkaracağız, Selo ne yaptı?’ diyor. Hale bak ya, daha ne yapacak? 51 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. Ya daha ne olacak Bay Bay Kemal?

Kandil’den selam geliyor Bay Bay Kemal’e… ‘Desteğimiz onunla’ diyor. Bu Kandil’dekilerle Kürt kardeşlerimin benzerliği yok. Bunların dini yok, bunların kitabı yok, bunların ezanı yok. Bunlar kitapsız. Kürt kardeşlerim, bu Kandil’dekilere bakıp da sakın yanlış yola gitmesinler.”