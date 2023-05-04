Politika

Rusya ve Türkiye’den Rojava’da ortak devriye

Rusya ve Türkiye’ye ait birliklerin iki helikopterin desteğiyle Rojava’nın Haseke ilçesine bağlı Dirbesiye ilçesinde ortak devriye gerçekleştirdiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Rojava Haseke Dirbesiye Türkiye Rusya Devriye ortak devriye

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus askeri polisleriyle Türk birliklerinin Dirbesiye ilçesinin batısındaki köylerde ortak devriye gerçekleştirdiğini açıkladı.

Devriyeye 2 Rus helikopterinin eşlik ettiği kaydedilirken, askeri araçların Şerik köyünden başlayarak çok sayıda sınır köyünden geçtiği ifade edildi.

Ekim 2019’daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından gerçekleşen görüşmede, Rojava’nın bazı bölgelerinde Rus-Türk ortak devriyeleri gerçekleştirme kararı alınmıştı. 
 

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