Rusya ve Türkiye’den Rojava’da ortak devriye
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus askeri polisleriyle Türk birliklerinin Dirbesiye ilçesinin batısındaki köylerde ortak devriye gerçekleştirdiğini açıkladı.
Devriyeye 2 Rus helikopterinin eşlik ettiği kaydedilirken, askeri araçların Şerik köyünden başlayarak çok sayıda sınır köyünden geçtiği ifade edildi.
Ekim 2019’daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından gerçekleşen görüşmede, Rojava’nın bazı bölgelerinde Rus-Türk ortak devriyeleri gerçekleştirme kararı alınmıştı.