Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıkladı

ECB tarafından yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.

Banka, üç temel politika faizini geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer baz puanlık artırım kararları almıştı.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) da benzer bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti.