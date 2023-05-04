Zelenskiy Lahey’de konuştu: Putin adaletin tüm gücünü hissetmeli

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UCM'yi ziyaretinin ardından Lahey'de bir konuşma yapan Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Hepimiz Lahey'de farklı bir Vladimir görmek istiyoruz; burada, uluslararası hukukun başkentinde, suç teşkil eden eylemleri nedeniyle yaptırıma uğramayı hak eden bir Vladimir" dedi.

Ukraynalı lider "Ukrayna için Adalet Olmadan Barış Olmaz" adlı konuşmasında savaşı kazandıklarında Putin'i yargı önünde göreceklerini kaydetti ve "Saldırgan adaletin tüm gücünü hissetmelidir. Bu bizim tarihi sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

"AYRI MAHKEME KURULSUN"

Zelenskiy konuşmasında, saldırı eyleminin Birleşmiş Milletler tarafından "bir devletin silahlı kuvvetleri tarafından başka bir devletin topraklarına (yapılan) istila veya saldırı ya da herhangi bir askeri işgal" olarak tanımlandığına işaret etti ve saldırı suçuna yanıt verebilecek tek kurumun mahkeme olduğunu belirtti.

Zelenskiy "politikacıların davanın sözde tamamlandığını söylemelerini sağlayacak bir uzlaşma değil, gerçekten tam teşekküllü bir mahkemeye" ihtiyaç olduğunu ifade ederek UCM'den ayrı bir savaş suçları mahkemesi kurulmasını talep etti.

UCM'nin iddia edilen saldırı suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olmaması sebebiyle Avrupa Komisyonu ve diğer müttefikler Ukrayna'daki saldırı suçunun kovuşturulması için Lahey'de kurulacak ayrı bir uluslararası merkezin oluşturulmasına destek veriyor.

Ancak böyle bir mahkemenin ya bir grup ülke tarafından desteklenerek ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile nasıl meşrulaştırılacağı konusunda önemli hukuki ve pratik sorular bulunuyor.

UCM'nin iddia edilen saldırı suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olmaması sebebiyle Avrupa Komisyonu ve diğer müttefikler Ukrayna'daki saldırı suçunun kovuşturulması için Lahey'de kurulacak ayrı bir uluslararası merkezin oluşturulmasına destek veriyor.

Ancak böyle bir mahkemenin ya bir grup ülke tarafından desteklenerek ya da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onayı ile nasıl meşrulaştırılacağı konusunda önemli hukuki ve pratik sorular bulunuyor.

UCM üyesi olmayan Rusya, UCM'nin yargı yetkisini de reddediyor. Rusya, komşusu Ukrayna'ya yönelik "özel operasyon" olarak nitelendirdiği işgal sırasında zulüm işlediğini de kabul etmiyor.

UCM, Ukraynalı çocukların kaçırılması ile ilgili olarak Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. (Kaynak: Euronews)

