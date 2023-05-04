Başbakan Mesrur Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi tamamlanan Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti.

Mesrur Barzani, Almanya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarından dolayı Jaeger’e teşekkür etti.

Başbakan ayrıca, Jaeger’e yeni görevinde başarılar diledi.

Alman Büyükelçi ise, Kürdistan Bölgesi'nin ilgili taraflarının Alman büyükelçiliği ve konsolosluğu ile kolaylaştırıcı ve koordinasyon konusundaki yardımlarından dolayı şükran ve takdirlerini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasında yatırım ve ticaret alanında dostane ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da ele alındığı görüşmede, Alman yatırımcılardan oluşan bir heyetin bu ay içerisinde Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmesi konuşuldu.