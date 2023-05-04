Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Sudani görüştü

BAĞDAT (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Bağdat’ı ziyaret etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik durum ele alındı. Ayrıca federal hükümeti desteklemek ve o görevi yerine getirmek için siyasi güçlerin çabalarını birleştirmenin önemine vurgu yapıldı.

Diğer yandan vatandaşların ihtiyaçları ve taleplerinin sağlanmasının hükümetin öncelikli görevleri olduğu kaydedildi.

Söz konusu görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasaya uygun şekilde çözümüne vurgu yapılırken, sorunların ilerleyişinin önemine dikkat çekildi.