Başbakan: Hükümet, Feyli Kürtler için bir merkez kurmaya hazır

ERBİL (K24)

1980 yılının başında başlayan ve 1990’a kadar farklı aşamalarda devam eden Feyli Kürtlere yönelik soykırım harekatının soykırım olarak tanınması amacıyla başkent Erbil’de düzenlenen konferans sona erdi.

Başbakan Mesrur Barzani, söz konusu konferansla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mesrur Barzani, konferansta emeği olanlara ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Sayın Başkan Barzani'nin Erbil'de Feyli Kürtlerin işleri için bir merkez kurulması yönündeki talimatını yerine getirmeye hazır olduğunu açıklamak istiyorum” dedi.

Konferans; Erbil, Duhok ve Soran üniversitelerinin işbirliğiyle Başkan Mesud Barzani’nin ofisinin doğrudan öncülüğünde K24’ün medya sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri, Iraklı yetkililer, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, tarihçiler ile aktivistler konferansa katıldı.

Son verilere göre halen 22 bin Feyli Kürt’ün kayıp olduğu belirtiliyor. 1980-90 yılları arasında Feyli Kürtlere ait 14 yerleşim birimi yıkıldı ve nüfusun büyük bölümü İran sınırlarına tenkil edildi.