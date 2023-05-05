Diyarbakır merkezli 23 ilde DAİŞ operasyonu

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkezli 23 ilde DAİŞ’e yönelik operasyon başlatıldı.

Bu sabah 123 adrese yapılan eş zamanlı baskında haklarında yakalama kararı bulunan 92 şüpheliden 74'ü gözaltına alınarak Diyarbakır'da getirildi.

Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire başkanlıkları ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın organı, örgütsel içerikli belge ve çok sayıda otomatik, pompalı otomatik av tüfeği ve tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerin “Suriye’nin başkenti Şam’a bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya'da faaliyet gösterdiği ve bahse konu yapılanmanın Türkiye genelinde taban kazanma faaliyetleri kapsamında davet ve propaganda çalışmaları yaptıkları ve bu çalışmalar sonucunda cihat grubu oluşturdukları ve bu grubun Gürcistan'da eğitim aldığı” kaydedildi. (Kaynak: Ajanslar)



