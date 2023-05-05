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Irak’ta 2 çocuğunu satmaya çalışan aile gözaltına alındı

Irak'ta bir aile, Anbar kentindeki çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken gözaltına alındı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Irak Irak Anbar aile gözaltı

HABER MERKEZİ

Irak'ta biri kız biri erkek olan 2 çocuğunu 150 bin dolara satmaya çalışırken suçüstü yakalanan anne ile baba, gözaltına alındı.

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Anbar kentinde biri kız biri erkek olan çocuklarını 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan anne ve babanın gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ihbar üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edilerek, ailenin suçüstü yakalandığı aktarıldı.

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