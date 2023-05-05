Politika

Kürdistan Bölgesi’nde 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta oy verme işlemi başladı
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kürdistan 14 Mayıs seçimleri Kürdistan Bölgesi Irak oy verme

ERBİL (K24)

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Nisan'da başlamıştı.

Bu kapsamda Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta da oy verme işlemi başladı

K24’ün edindiği bilgiye göre Erbil, Bağdat ve Basra’da başlayan oy verme işlemi 3 gün sürecek.

Irak’ta ikamet eden ve oy kullanma hakkı olan 5 bin 738 seçmenin 3 bin 834’ü Erbil’de bulunuyor.

Erbil’de iki, Bağdat’ta bir ve Basra’da da bir sandık kurulduğu, oy verme işleminin yerel saatle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında süreceği öğrenildi.

Erbil’de kurulan iki sandık da Türkiye Başkonsolosluğu binasında yer alıyor.

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