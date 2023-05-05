Bekir Bozdağ: İmralı'ya teknik ekip gidiyor, Öcalan’la alakası yok

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Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "İmralı" iddiasına yanıt verdi.

Bekir Bozdağ, "Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok" dedi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, devlet yetkililerinin sürekli İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştüğünü söylemişti.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Galip Ensarioğlu, seçim öncesinde iktidarın İmralı'ya heyet gönderdiği iddiasıyla ilgili soru üzerine, "Devlet, sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman; Öcalan Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür" yanıtını vermişti.