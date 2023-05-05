Sudan: Çatışmalarda 551 kişi öldü, 13 milyon dolarlık gıda yardımı yağmalandı

HABER MERKEZİ

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara dair son gelişmeler ele alındı.

WHO Sözcüsü Margaret Harris, Sudan'da devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmalarda sağlık tesislerine yönelik toplam 28 saldırı yapıldığını söyleyen Harris, bu saldırılarda 8 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Harris, ülkedeki sağlık merkezlerinin yüzde 16'sının hizmet verebilecek durumda ve başkent Hartum'daki sağlık merkezlerinin yüzde 6'sının çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Sudan'da sağlık hizmetleri açısından durumun kötüye gittiğini söyleyen Harris, "İnsanlar yaralandığında tedavi için nereye gidecek? Bu insanların yüzde 25'i kanamaları durdurulamadığı için ölüyor. Bu, yapılabilecek çok basit bir ilk yardım müdahalesi. Bu şekilde ölümler kabul edilemez" dedi.

SUDAN'DA SAATTE 7 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRİYOR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana yaşanan çocuk ölümlerinin korkutucu seviyelere ulaştığını söyledi.

15 Nisan-25 Nisan'da 190 çocuğun öldürüldüğünü ve 1700 çocuğun yaralandığını kaydeden Elder, "Sudan'daki çatışmanın ilk 11 gününde ortalama olarak saatte 7 çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı rapor edildi" diye konuştu.

BM: SUDAN'DA 13 MİLYON DOLARLIK GIDA YARDIMI YAĞMALANDI

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), geçen ay çatışmaların yeniden başladığı Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımının yağmalandığını açıkladı.

WFP Sudan Direktörü Eddie Rowe, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, her gün yağmalama haberleri aldıklarını belirterek "Şimdiye kadar 17 bin ton yardımın yağmalandığını tahmin ediyoruz. Bunlardan bazıları depolarımızdan bazıları da yolda yağmalandı" dedi.

BM Acil Yardım Direktörü Martin Griffiths, bir gün önce Sudan'da savaşan taraflara insani yardımlar ve personel için güvenli koridorların oluşturulmasına izin vermeleri çağrısında bulunmuştu.

BM'ye göre Sudan'da çatışmaların yeniden başlamasından bu yana 100 bin kadar kişi komşu ülkelere sığındı. Ülkenin üçte biri gıda yardımlarına bağımlı olarak yaşadığı tahmin ediliyor.

Rowe, Sudan için acil yardım ulaştırılması gerektiğini belirterek "Şimdiden bağışçılarla temasa geçtik. Hala görece güvenli koridorlar varken yardımları ulaştırmamız gerekiyor. Eğer şimdi yardım tedarik edemezsek stoklarımız iki-üç ay içinde tükenecek" dedi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.