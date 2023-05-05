Rus ve Ukraynalı heyetler Ankara’da yumruk yumruğa kavga etti

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TBMM Başkanı Şentop, "KEİPA Başkanlar Zirvesi’nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi sırasında Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yaşanan gerilimle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"TBMM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz KEİPA Başkanlar Zirvesi’nde, Ukrayna parlamenter heyetinden bazı kişilerin provokatif, fiziki saldırı içeren eylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini ifade etmek isterim" diyen Şentop, "Bölgemizdeki sorunları diyalog temelinde çözme amacıyla bizleri bir masada buluşturan KEİPA’da, böylesine talihsiz ve kabul edilemez bir olayı yaşamış olmaktan ayrıca üzüntü duydum. Türkiye’nin sağlamaya çalıştığı barış ortamını bozan bu davranışı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

RUS HEYETİN KONUŞMASI SIRASINDA UKRAYNA BAYRAKLI PROTESTO

KEİPA 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva’nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açtı. Bu sırada iki ülkenin heyetleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Rus heyetten biri, Ukrayna bayrağını alarak salondan çıkardı.

Bu sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna heyetlerine uyarıda bulunarak müdahale etti. Mustafa Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü, fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok. Ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar o zaman parlamenter toplantı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür. Söz vermedim ben bu nasıl bir şey? Söz vermeden konuşmak isteyen dışarıya çıksın dışarıda konuşsun" ifadelerini kullandı. Şentop'un müdahalesiyle gerginlik sona ererken, toplantı devam etti.

'BU TÜR GÖSTERİLERE, ŞOVLARA GEREK YOK'

Şentop, bayraklı protesto girişimine ilişkin açıklama yaparak, "Rus heyetinin başkanı hanımefendi konuşmaya başlayınca Ukrayna heyetinden kişiler pankart açmaya, bayrak açmaya ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben buna müdahale ettim. Arkadaşlarımızın da müdahalesiyle bunu yatıştırdık" diyerek özetle şöyle konuştu:

"Parlamenter asamblenin çalışmaları ve varoluş amacı doğrultusundaki konuları asgari müşterekler üzerinden dile getirmek gerekir. Bunu da içeride tartışma sırasında söyledim. Bu olmasa bile her ülke kendi tezini, başka ülkeye dair eleştirisini burada açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla görüşlerin, tezlerin, fikirlerin sözlü olarak ifade edildiği bir ortamda bu tür gösterilere, şovlara gerek yok. Bunlara da müsaade etmemek lazım. Bunları kendilerine açık bir şekilde de ifade ettim. Ama daha sonra da, ben ayrıldıktan sonra da bu tür bazı eylemlerin, provokasyonların devam ettiğini duydum. Az önce bazı heyet üyeleriyle de görüştüm. Bunları yanlış buluyorum. Sözlü olarak tezlerinizi burada açıklarsınız; ama diğer hususlar sokaklarda olabilir, ama bu platform bunların olacağı, yapılacağı bir platform değil. Bunu çok yakışıksız bulduğumu, kınadığımı ifade ettim. Şimdi tekrar burada da ifade etmek isterim."