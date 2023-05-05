Politika

Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi

Yapay zekanın güvenli kullanımını sağlamak için Beyaz Saray teknoloji zirvesine ev sahipliği yaptı.
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ABD Kamala Harris yapay zeka ABD Beyaz Saray

HABER MERKEZİ

ABD Başkan yardımcısı Kamala Harris sektörün önde gelen şirketleri Google, Microsoft, ve OpenAI CEO'ları ile buluştu..

Toplantıya ayaküstü uğrayan ABD Başkanı Joe Biden, teknoloji devlerinden "halkı koruyacak" adımlar atmalarını istedi.

ABD Başkanı Biden, "Yaptığınız şey muazzam bir potansiyelin yanı sıra muazzam bir tehlike içeriyor. Umarım ilerlemenin yanı sıra toplumu korumak için en çok neye ihtiyacımız olduğumuz konusunda bilgilendirirsiniz" dedi.

ABD yönetimi, yapay zeka yarışının risklerini azaltmak için yeni adımlar atılacağını ve bu alanda faaliyet gösterecek yeni girişimcilere 140 milyon dolar fon sağlanacağını duyurdu.

Kontrolsüz bir şekilde gelişen yapay zekanın, "dolandırıcılık riskini artırabileceği ve veri gizliliğini ihlal edebileceği" uyarısı yapılıyor.

Yapay zekanın 'babası' olarak tanınan bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, yapay zekanın tehlikelerine dikkat çekmiş, "pişmanım" diyerek geçtiğimiz gün Google'daki görevinden ayrılmıştı.

Aralarında Elon Musk'ın da olduğu binden fazla teknoloji uzmanı, güvenlik önlemleri oluşturuluncaya kadar yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine ara verilmesini talep etmişti.

 

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