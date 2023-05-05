Spor

Al Hilal'den Messi'ye rekor teklif

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, PSG forması giyen Lionel Messi'ye 3 yılda 1 milyar eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
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dünya Al Hilal Suudi Arabistan Lionel Messi

HABER MERKEZİ

Reuters'ın haberine göre Al Hilal, Arjantinli yıldıza yıllık 363 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Messi, bu teklifi kabul etmesi halinde 3 yılda 1 milyar eurodan fazla para kazanacak.

Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'dan çok daha fazlasını kazanmaya hazırlanan Messi, Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutabilir.

Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo yıllık 200 milyon euro kazanıyor.

PSG KADRO DIŞI BIRAKTI

Paris Saint-Germain (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.

Kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.

Ligde 7 Mayıs'taki Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio maçlarında görev yapamayacak Messi'nin, 21 Mayıs'ta oynanacak Auxerre karşılaşmasında takıma dönmesi bekleniyor.

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