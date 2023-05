WHO: Covid-19 salgını artık küresel acil durum değil

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bugün bir açıklama yaparak Covid-19 salgınının artık 'küresel bir acil durum' teşkil etmediğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Covid-19 salgının artık küresel bir sağlık acil durum oluşturmadığını kaydeden WHO, bu durumun bir ilerleme işareti olduğunu, fakat acil durum teşkil etmese de Covid-19'un varlığını sürdüreceğini kaydetti.

'ÇOĞU ÜLKE, COVID-19 ÖNCESİ HAYATA DÖNDÜ'

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Covid-19 salgının aşılama ve insanların bağışıklığının artması nedeniyle bir yılı aşkın süredir düşüş trendinde olduğunu belirterek bu nedenle birçok ülkenin Covid-19 öncesi hayata döndüğünü aktardı.

Ghebreyesus, "Dün WHO Acil Durum Komitesi 15'inci kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim. Büyük bir umutla Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiğini ilan ediyorum ancak bu Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta Covid-19 her 3 dakikada bir can aldı ve bunlar sadece bildiğimiz ölümlerdi" dedi.

'YENİ VARYANT ÇIKMA RİSKİ SÜRÜYOR'

Virüsün kalıcı olduğunu ve can almaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, vaka ve ölümlerde yeni artışlara neden olabilecek yeni varyantların ortaya çıkma riskinin sürdüğünü kaydetti.

WHO Genel Direktörü Ghebreyesus, söz konusu kararın ani şekilde alınmadığının da altını çizerek, "Bu karar, bir süredir dikkatlice düşünülerek, planlanarak ve verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle alındı. Covid-19 dünyamızı bir kez daha tehdit ederse, başka bir Acil Durum Komitesini toplamaktan çekinmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

OCAK 2020'DE 'KÜRESEL ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

WHO, 30 Ocak 2020'de salgın nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etmiş, 11 Şubat 2020'de yeni tip koronavirüse "Covid-19" adının verildiğini açıklamıştı.

Üç yılı aşkın sürede dünya çapında 6,9 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgınının 'küresel acil durum' ilan edilmesi söz konusu halk sağlığı tehdidiyle uluslararası düzeyde mücadele edilmesine odaklanılmasına yardımcı olmuş, aşı ve tedavi konularında işbirliği yapılmasını da teşvik etmişti.

WHO'nun verilerine göre, dünya çapında haftada 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Ocak 2021, salgının tepe noktasına vardığı dönem olmuştu. 24 Nisan 2023 haftasında ise dünyada 3 bin 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.