Deprem bölgesi için sağanak ve toz taşınımı uyarısı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Mardin ve Batman’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Dersim çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, "Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca deprem bölgesindeki iller için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.