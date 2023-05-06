Sudan: Çatışan taraflar masaya oturuyor

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Sudan ordusu ile HDK’nin yapacağı görüşmenin bugün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacağı açıklandı. Uluslararası kamuoyunun çabalarıyla gelinen noktada uzlaşı sağlanarak çatışmaların sona ermesi umuluyor.

VOA’nın haberine göre Sudanlı yetkililer görüşmelerde, Suudi Arabistan ve ABD’nin kolaylaştırıcı bir rol üstleneceklerini belirtti. Yetkililer görüşme masasında, Hartum ve Omdurman kentlerine yardım için insani koridor oluşturulması ve aralarında sağlık kurumlarının da olduğu sivil hedefler ve altyapının korunması gibi konuların yer alacağını ifade etti.

Bugün yapılacak görüşmeler, ülkede 15 Nisan’da ordu ve HDK güçleri arasında karşılıklı darbe suçlamasıyla başlayan çatışmalardan bu taraflar arasındaki ilk doğrudan temaslar olacak.

Ülkede 15 Nisan’da devam eden çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bundan önce yapılan ateşkes görüşmeleri başarısız olmuş ve taraflar ateşkesi ihlal konusunda birbirlerini suçlamıştı.

HALK KAÇIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da çatışmalar nedeniyle an az 334 bin kişinin evlerini terk ettiğini 100 bin kişinin de ülkeden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. BM yetkilileri çatışmaların devam etmesi halinde 800 binden fazla kişinin ülkeyi terk etmek zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Sudan’daki çatışmalar nedeniyle ülkeden kaçan halk, yoğun olarak Çad, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Etiyopya’ya gidiyor.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle birçok yardım operasyonu da başarısızlıkla sonuçlandı. Operasyonlar sonucunda bazı yardım kuruluşlarının çalışanları hayatını kaybetti. Öte yandan yağmalamaların da yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı belirtiliyor.