Kral 3. Charles tacını giydi

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İngiltere Kralı 3. Charles’ın bugün düzenlenen taç giyme töreni, sadece İngiltere'de değil tüm dünyada ilgiyle izlendi.

🔴 İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giydiği anlar pic.twitter.com/Xb6U37PDIB — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 6, 2023

Annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in 8 Eylül 2022’de hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral 3. Charles'ın yaklaşık 8 ay sonra yapılacak taç giyme töreni, gelenek ve modernliğin birleştiği bir etkinlik olarak planlandı.

KRAL VE KRALİÇE KATEDRAL’DE

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Buckingham Sarayı’ndan ayrılarak taç giyecekleri Westminster Abbey’e askerler eşliğinde gitti.

Geçit töreninde korteje, İngiliz ordusu ile İngiliz Milletler Topluluğuna üye ülkelerin askerlerinden oluşan 1400 kişilik tören alayı eşlik etti.

Kortejin sona ermesiyle Tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki dini tören, yerel saatle 11.00’de başladı.

ESNAF PARA BASTI

Milyonlarca kişi tören için Londra'ya akın ederken enflasyonun yüksek olduğu dönemde esnaf, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanları günlerdir adeta para bastı. Tahminlere göre taç giyme töreninin Londra ekonomisine katkısı 1 milyar sterlini buldu.

Yiyecek içecek ve bayrak satışlarının patlama yaptığı kentte oteller de dolup taştı.

Öte yandan törenin İngiltere’deki vergi mükelleflerine maliyetinin 100 milyon sterlini bulduğu rahmin ediliyor.

Ülkede 70 yıl sonra yapılacak ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyan seremoni, 1300’lü yıllarda hazırlandığı düşünülen Kraliyet Kitabı'ndaki detayların yerine getirildiği bir tören oluyor.

Töreni yöneten Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ve bazı lordlar, kralı tanıdıklarını deklare eden konuşmalarını yaparken İncil takdim edilen kral, hükümdar yemini etti.

HİNDU BAŞBAKAN İNCİL OKUDU

Hindu olan Başbakan Rishi Sunak’ın İncil’deki Koloselilere Mektup bölümünü okuduğu törende, tarihte ilk kez kadın rahipler de yer aldı. Yine tarihte ilk kez Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesinde ilahilerin söylendiği törende kral, Kudüs’te hazırlanan kutsal yağla kutsanıyor.