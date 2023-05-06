Kral Charles'ın taç giyme törenine yoğun ilgi

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral olacak. Başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen taç giyme töreninde Kral Charles ve Konsort Kraliçe taç giyecek.

İngiltere'nin farklı yerlerinden başkent Londra'ya gelen on binlerce kişi sabahın erken saatlerinden beri taç giyme törenine tanıklık etmek için Londra sokaklarını doldurdu. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra siyasi liderler ve ünlü isimler de katıldı.

Kral Charles'ın taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyor.

Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek.

Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans verildi.