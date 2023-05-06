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Munzur Çayı’nda kaybolan 3 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı

Dersim’in Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine 16. günde ulaşıldı.
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kürdistan Dersim Ovacık Munzur Çayı

HABER MERKEZİ  

Diyarbakır'dan Dersim'e gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın aranmasında 16. güne gelindi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Miskisağ mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler sudaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. (Kaynak: Ajanslar) 
 

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