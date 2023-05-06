Munzur Çayı’nda kaybolan 3 kişiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı
HABER MERKEZİ
Diyarbakır'dan Dersim'e gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın aranmasında 16. güne gelindi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Miskisağ mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler sudaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. (Kaynak: Ajanslar)