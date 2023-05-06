Begerd Talabani: Kürdistan Bölgesi ile Irak yeni barajların yapımı için anlaştı

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani öncülüğünde Bağdat’ta “Su Kıtlığı, Rafideyn Vadisi Ahvarları, Şat’ul Arap Doğası Herkesin Sorumluluğu’nda” başlığıyla 3. Uluslararası Su Konferansı düzenleniyor.

Konferansta Kürdistan Bölgesi heyetine başkanlık eden Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, K24’e yaptığı açıklamada, konferansın önemine vurgu yaparak, “İklim değişikliği ve su konusu uluslararası bir soruna dönüşmüş ve Kürdistan Bölgesi ile Irak dahil birçok ülkede su seviyesinin azalmasına yol açmış durumdadır” dedi.

Begerd Talabani, kuraklıkla karşı karşıya olan Kürdistan Bölgesi’nin de bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Talabani, “Irak’ın toplanan suyunun yüzde 30’u Kürdistan Bölgesi vilayetlerinde bulunuyor. Dukan, Derbendixan ve Duhok gibi üç stratejik baraj burada bulunuyor. Suyun bizim tarafımızda toplandığı doğru ama Irak’ın orta ve güney kesimlerinin yüzde 90’ı bu kaynaklardan yararlanıyor” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki bazı su kaynakları üzerinde baraj bulunmadığını kaydeden Talabani, “Yeni bazı barajların inşası konusunda Irak hükümetiyle anlaşmaya vardık. Biz icraat istiyoruz ve sürecin de bu şekilde yürümesinden yanayız ki iki taraf da faydalansın” dedi.

Bakan Talabani, Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin mahsullerinin Irak hükümeti tarafından alınmasına ilişkin ise, “Son 2-3 yılda yaşanan kuraklık nedeniyle buğday üretiminde ciddi bir düşüş oldu. Irak’ın buğday stoklamaya ihtiyacı var. Bu nedenle tüm mahsulleri almaya karar verdiler. Bu yıl yağışın fazla olması sayesinde ürün bolluğumuz var. Yine bu nedenle Irak hükümetinin buğday alımında sorun yaşamayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.