Kürt Mutfağı kitabı Felemenkçe diliyle basıldı

BELÇİKA (K24)

Belçika'da ilk kez bir Kürt şefin Felemenkçe diliyle yazdığı kitap, Avrupalılar ve Kürt diasporasının katıldığı bir törenle tanıtıldı.

Kürt yemeklerini anlatan, yemeklerin bilgilerini, malzemelerini ve resimlerini içeren kitabın yazarı, “Amacım Avrupalıları Kürt yemekleriyle daha çok tanıştırmak” dedi.

Kitabın yazarı olan Kürt şef Roşan Cafer, 25 yılı aşkın süredir Belçika’da yaşadığını söyleyerek, 10 yıldır Belçika'nın Leuven kentindeki bir huzurevinde yemek yaptığını belirtti.

Avrupa’daki özel etkinliklerde yemek yapmasının istendiğini kaydeden Cafer, ileride kitabı Fransızca, İngilizce ve Almancaya çevirmek istediğini ifade etti.

K24’e konuşan Roşan Cafer, “Partilere ve etkinliklere gidip yemek hazırlıyordum. Belçikalılar yemeklerimi beğendiğinizi söylerlerdi, eşim Kürt yemekleri üzerine bir kitap çıkarmamı önerdi” dedi.

Kitap lansman töreninin bir diğer bölümünde Kürtçe şarkı ve müziklerin seslendirilmesi Belçikalıların yanı sıra Kürt diasporası tarafından beğeniyle izlendi. Programın sonunda Kürt şefin hazırladığı yemekleri herkes katılımcılara ikram edildi.