Politika

Başbakan: Uluslararası toplum Kürdistan halkına karşı işlenen soykırımı tanımalı

Avukat Gavriel Maironi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde binlerce soykırım kurbanını temsil eden çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani soykırım Katliam

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan halkına yönelik Katliamların uluslararası avukatlığını yapan ABD'li avukat Gavriel Maironi’yi kabul etti.

Görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, uluslararası toplum Kürdistan halkına karşı işlenen soykırımı tanımalı. Irak hükümeti ve suçların işlenmesine yardımcı olan tüm şirketler ve taraflarca mağdurlara makul bir şekilde tazminat ödenmeli” dedi.

Avukat Gavriel Maironi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde binlerce soykırım kurbanını temsil eden çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi verdi.

Söz konusu davalar arasında Enfal kurbanları, Kürdistan'a yönelik kimyasal saldırılar ve DAİŞ'li teröristlerin Ezidilere yönelik katliamıyla ilgili davalar da yer alıyor.

Başbakan, ABD’li avukatın çabalarını överek, “Kürt halkı birçok soykırım suçuyla karşı karşıya kaldı. Uluslararası toplum bu suçları soykırım olarak tanımalı ve kurbanlar Irak hükümeti ve suçların işlenmesine yardımcı olan tüm şirketler ve taraflarca tazmin edilmelidir” ifadelerini kullandı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv