Başbakan: Uluslararası toplum Kürdistan halkına karşı işlenen soykırımı tanımalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan halkına yönelik Katliamların uluslararası avukatlığını yapan ABD'li avukat Gavriel Maironi’yi kabul etti.

Görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, uluslararası toplum Kürdistan halkına karşı işlenen soykırımı tanımalı. Irak hükümeti ve suçların işlenmesine yardımcı olan tüm şirketler ve taraflarca mağdurlara makul bir şekilde tazminat ödenmeli” dedi.

Avukat Gavriel Maironi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde binlerce soykırım kurbanını temsil eden çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi verdi.

Söz konusu davalar arasında Enfal kurbanları, Kürdistan'a yönelik kimyasal saldırılar ve DAİŞ'li teröristlerin Ezidilere yönelik katliamıyla ilgili davalar da yer alıyor.

Başbakan, ABD’li avukatın çabalarını överek, “Kürt halkı birçok soykırım suçuyla karşı karşıya kaldı. Uluslararası toplum bu suçları soykırım olarak tanımalı ve kurbanlar Irak hükümeti ve suçların işlenmesine yardımcı olan tüm şirketler ve taraflarca tazmin edilmelidir” ifadelerini kullandı.