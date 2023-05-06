Yaşam

Sahaya giren boğa, sporcuları kovaladı

Fransa'daki bir ragbi maçına boğa daldı, oyuncuları kovalayan boğa kaosa yol açtı.
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avrupa Super League Fransa boğa

HABER MERKEZİ

Super League ekiplerinden Catalans Dragons'ın St Helens'ı konuk ettiği müsabaka cuma akşamı Pyrénées-Orientales'de oynandı.

Yerel bir et şirketinin sahibi olan Bernad Guasch'ın girişimiyle, bölgede yetiştirilen hayvanların etinin kalitesini tanıtmak için maçtan önce üç boğa ve iki inek sahada gezdirildi. 

Bu esnada boğalardan biri, kendisini kontrol eden kişiden kurtularak sahada koşuşturmaya başladı. Sahada ısınan sporcular boğayı görünce hızla kaçıp saklandı.

Boğa daha sonra sahanın kenarına doğru koşup yavaşladı. Hayvan bunun ardından tekrar kontrol altına alındı.

Öte yandan Catalans Dragons, son şampiyon St Helens'i 24-12 mağlup etti.

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