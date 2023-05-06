Başbakan: Birleşik Krallık’ı güvenilir bir ortak ve dost olarak görüyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Westminster Abbey Kilisesi'ndeki dini törenle taç giyen İngiltere Kralı 3. Charles’i kutladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla'yı tebrik ediyorum” dedi.

Başbakan, İngiltere Kralı’na hitaben, “Sizin hükümdarlığınızda bağlarımızın daha da güçlenmesini dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani, “Birleşik Krallık'ı hem tarihimizi anlayan hem de sıkıntılarımızda yanımızda olan güvenilir bir ortak ve dost olarak görmeye devam ediyoruz” dedi.

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi.

Tarihi kilisede ilk önce ayinin yapıldığı seremoni, Kral ve taç giyme törenine katılan Kraliyet ailesi üyeleri ile görevlilerin saat 11.00'de kiliseye girmesiyle başladı.

Kral'ın girişte tarihte ilk kez sesli olarak dua ettiği ayini, İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby yönetti.

Tanıma, yemin, kutsama, taç giyme ve kuşanma, tahta çıkma ve bağlılık bildirme isimli 5 bölümden oluşan ayinde Kral Charles, Kudüs'ten getirilen kutsal yağla kutsandı.

Canterbury Başpiskoposu Welby tarafından törende Aziz Edward Tacı takılan Charles için önce Welby, ardından da kilisedeki davetliler, "Tanrı kralı korusun" diyerek dua etti.