Politika

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na destek şartı: Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at

Muharrem İnce, "Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim söz" ifadeleriyle, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi.
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Muharrem İnce
Muharrem İnce
türkiye Muharrem İnce millet partisi CHP

HABER MERKEZİ

Seçime sayılı gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da, partisinin Bahçelievler İlçe Teşkilat Binası’nda konuştu.

CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce, şunları söyledi:

"İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar."

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