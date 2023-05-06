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Urfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: Anne ve 5 çocuğu aranıyor

Urfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5'i çocuk 6 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.
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kürdistan Urfa kadın çocuklar boğulma

HABER MERKEZİ

Hasan Çetin yönetimindeki otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.

Sürücünün, kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu öğrenildi.

Otomobilde sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in bulunduğu değerlendiriliyor. (Kaynak: AA)

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