İspanya Kral Kupası Real Madrid’in

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Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Rodrygo Goes'in golüyle öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna 58. dakikada Lucas Torro'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın 70. dakikasında bir kez daha Rodrygo ile Osasuna ağlarını havalandıran Madrid takımı, bu avantajını karşılaşma sonuna kadar koruyarak, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son olarak 2013-2014 sezonunda Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, 9 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha kaldırma başarısını gösterdi.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Kral Kupası müzesine götürdü.

Kral Kupası'nı en çok kazanan takım Barcelona (31 kez) olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (20) izliyor.

Tarihinde ikinci kez bu kupada final oynayan Osasuna ise henüz kazanma başarısını gösteremedi.