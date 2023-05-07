Kurtulmuş: HDP'nin oylarını dışarıda bıraksanız Altılı Masa'nın bu yarışa ortak olması mümkün değil

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AK Parti milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Tvnet canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HDP ve altılı masa arasında bir ittifakın olduğunu, yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İşbirliği açık, ittifakı gizli bir durumdaydılar. Çünkü kimseyi kandırmaya gerek yok. HDP'nin oylarını dışarıda bıraksanız altılı masa taş çatlasın, yer yarılsın bu yarışa ortak olması mümkün değil. Bunu biz de biliyoruz, HDP'liler de biliyor, HDP'nin yöneticileri de biliyor, altılı masadakiler de biliyor. Onun için her ne kadar millete neredeyse son 1,5-2 yıldır 'Biz altılı masayız' deseler de HDP oyları olmadan yarışa ortak olamayacaklarını biliyorlar. Ta ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanana kadar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra artık her iki taraf için de HDP için de altılı masa için de bu işin gizlenemeyecek bir boyuta geldiği açıktır. Artık bu ittifak, çok daha açık bir şekilde görülmeye başlandı."

Bunu da meydanlarda görmeye başladıklarını belirten Kurtulmuş, "HDP'lilerin yoğun katılımla CHP'lileri karşıladığı yerleri gördük, örneğin Van'da olduğu gibi. Burada CHP'li yöneticilerin ve eşlerinin, orada zafer işaretleri yaparak, HDP'lilerle birlikte olduklarını göstermeleri de tesadüfi değil" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, mecliste HDP'li bazı siyasetçilerin, İYİ Parti sıralarına dönerek "Eğer o koltuklarda oturuyorsanız bizim sayemizde oturuyorsunuz" gibi çıkışlarda bulunduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

"Silahın olduğu, bombanın olduğu yerde demokrasi olmaz. Bir adam hem demokrat hem terörist olmaz. Bir adam hem silahla insanların üzerinde baskı kurmaya çalışır hem de insanların gönlünü kazanarak oy almaya çalışır, olamaz. Bizim kategorik olarak reddettiğimiz şey budur. Maalesef artık ittifak da aleni hale geldikten sonra, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hem HDP hem de Kandil ve Avrupa'daki bileşenleri açıktan destek vermeye başladıktan sonra zaten meydanlarda da bu görünürlük ortaya çıktı."