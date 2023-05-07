Van Gölü Havzası için acil önlem çağrısı

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Van'ın Erciş, Muradiye, Tuşba ve son olarak da İpekyolu ilçelerinde birçok kuş türünün yaşam alanı olan sazlık alanlarda büyük çaplı yangınlar meydana geldi.

Meydana gelen yangınlarda çeşitli türlerdeki kuşlar öldü.

Son olarak İpekyolu ilçe sınırlarında 250 kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü sazlığında çıkan yangın korkuttu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sulak alanların tabiatın rahimleri olduğunu belirtti.

Ekolojik dengede sazlık alanların kritik yerler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, “Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesine bağlı olarak sazlık alanları karaya çıkar. Ortaya çıkan sazlıklarda yangın olduğu zaman da büyük bir miktarı etkiler" dedi.

Bu yangınların genellikle insan eliyle olduğunu ama bazen de elektrik ve çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleştiğini ifade eden Aslan, "Van Gölü Havzası’nda farklı noktalarda meydana gelen yangınlar bu alanları tahrip ediyor. Buna bağlı olarak burada yuva yaparak yaşayan ve üreyen hayvanlar da etkilenmektedir. Dik kuyruk gibi nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların üreme yerleri de bellidir. Bu durum bu kuşların buradan göç etmesine ve başka yerlerde üremesine neden olacaktır" dedi.

Özellikle Erçek Gölü’ndeki sazlık alanların kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Aslan, “Erçek Gölü sazlık alanları en çok kuşun ürediği ve misafir edildiği alanlardır. Buraya çok sayıda flamingo ‘allı turna’ da gelmektedir. Bizler burayı yok edersek artık allı turnalar selam getirmez. Allı turnanın selam getirmediği bir yerde börtü böcek ve hayat da olmaz. Buraları en kısa zamanda gelecek nesillere aktarmak için acil önlemlerin alınması gerekiyor” diye konuştu. (Kaynak: İHA)