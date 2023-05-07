Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 7, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-05-07
Saat:11:36:10 TSİ
Enlem:36.422 N
Boylam:36.309 E
Derinlik:7.88 km
Detay:https://t.co/QVXzKgyrb7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi