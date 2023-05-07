4 Kürt ilinde anket: 3 ilde Kılıçdaroğlu önde

HABER MERKEZİ

Diyarbakır merkezli Rawest Araştırma, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ilişkin 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van'da yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

Dört Kürt ilinde toplam 5 bin 979 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket çalışmasında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek soruldu.

Yapılan çalışmalarda Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır, Mardin ve Van’da en yüksek oyu alırken, Erdoğan’a ise Urfa’dan fazla destek çıkıyor.

Ayrıca 4 ilde Cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci ve ikinci turunda (kararsızlar dağıtıldıktan) sonra ortaya çıkan sonuçlara göre Kılıçdaroğlu Diyarbakır ile Van’da yüzde 70 üzerinde oy alıyor, Erdoğan ise yüzde 57 ile ilk turda en yüksek oyu Urfa'dan alıyor.

Anket çalışmasının sonuçlarına göre dört şehirde birinci turda (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) Kılıçdaroğlu 62,4 oranında, Erdoğan ise 34,5 oranında oy alıyor.

Buna göre, ilk turda cumhurbaşkanı adaylarının illere göre oy oranları şöyle:

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Diyarbakır %76.3

Mardin %66.0

Urfa %40.0

Van %73.8

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Diyarbakır %20.5

Mardin %28.9

Urfa %57.0

Van %24.2

MUHARREM İNCE

Diyarbakır %3.1

Mardin %4.0

Urfa %2.0

Van %1.4

SİNAN OĞAN

Diyarbakır %0.1

Mardin %1.1

Urfa %1.0

Van %0.6