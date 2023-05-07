Kral Charles'a kılıcı veren kişi tarihe geçti

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Törende taç giyen Kral Charles resmen İngiltere hükümdarı oldu. Törende kraliyet ailesi üyeleri kadar dikkat çeken bir başka isim daha vardı.

Tören boyunca başrollerden birini üstlenen, mavi pelerinli elbisesi, omuzlarında ve şapkasında altın simlerle işlenmiş yaprak desenleriyle en çok dikkat çeken kişi, elinde en önemli kraliyet mücevherlerinin başında Devlet Kılıcı’nı taşıdı. Bu görevli, kraliyet ailesi üyelerinden biri sanılsa da gerçek aslında bambaşkaydı.

Charles, kraliyet tahtına oturduktan, Canterbury Başpiskoposu tarafından kutsandıktan ve tacı başına yerleştirildikten sonra mücevherlerle süslü Devlet Kılıcı kendisine Muhafazakar Parti Milletvekili, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt tarafından takdim edildi.

Zümrüt, yakut ve pırlantalarla süslenmiş bu sembolik önemi çok büyük kılıç tahtında oturan Charles’a takdim edildikten sonra bir kez daha Penny Mordaunt tarafından taşındı. Bu kez Penny Mordaunt, kılıçla birlikte Kral Charles’ın önünden yürüdü. Westminster Abbey’nin sunağına getirilen taç Charles tarafından Westminster Dekanı’na sunuldu. Dekan tarafından sunağa konan kılıç, Penny Mordaunt tarafından sembolik olarak kefaret parası ödenerek alındı ve tekrar Charles’a sunuldu.

KILICI İLK KEZ BİR KADIN VERDİ

Bu anların bir tarihi önemi daha vardı: İngiliz kraliyetinin yüzyıllara dayanan hükümdarlığında bu Devlet Kılıcı ilk kez bir kadın tarafından tahta çıkan hükümdara sunuldu.

Penny Mordaunt’un bu önemli rolü üstlenmesinin sebebi geçtiğimiz eylül ayında Birleşik Krallık Özel Konseyi’nin başkanlığına gelmesiydi. Birleşik Krallık Özel Konseyi, Birleşik Krallık hükümdarının resmî danışma konseyidir. 1 Mayıs 1708 tarihinde kurulan konseyin üyeleri ağırlıklı olarak hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası'nın günümüz ya da eski üyeleri olan üst düzey politikacılardır.