Kılıçdaroğlu: Suriyelilerle Afganları ülkelerine uğurlayacağız

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir’de yaptığı konuşmada Suriyeli ve Afgan mültecilere ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Türkiye yol geçen hanına döndü. Bütün sınırlarımız delik deşik. 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Avrupa Birliği'nden aldığımız, alacağımız fonlarla onların yollarını, köprülerini bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayarak onları ülkelerine göndereceğiz. Afganlar da var. Onları da kendi ülkelerine uğurlayacağız. Nerede yaşarsa yaşasın bu coğrafyada herkesin mutlu olmasını, huzurlu olmasını istiyorum.”

“GELİRSEM NE YAPACAĞIM BELLİ”

“Herkesin cumhurbaşkanı olacağını” ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Bizi kavga ettiriyorlar ama o kavgaya girmeyeceğiz. Bir sürü şeyler söylüyorlar, onlara inanmayın. Ben bu millete doğruları söylemeye yemin ettim. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Bir grubun, bir kesimin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olarak görev yapacağım.

Üstten konuşanlara artık dur diyeceksin. 22 yıl oldu, eyvallah kardeşim çekil, değişim olsun. Adaletli insan gelsin. Bir kul hakkı yemeyen insan gelsin! Söyledim, kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Bu kadar net! Kul hakkı yiyenler benden korkuyorlar. Ya gelirse? Gelirsem ne yapacağım belli. Kul hakkı yiyene diyeceğim ki 'Yediğin paraları ver.'”