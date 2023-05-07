Başbakan: Bileşenlerin haklarını desteklemeye devam edeceğiz

Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başbakan Mesrur Barzani, Hristiyanlar başta olmak üzere bileşenlerin haklarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.