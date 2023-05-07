Politika

Başbakan: Bileşenlerin haklarını desteklemeye devam edeceğiz

Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başbakan Mesrur Barzani, Hristiyanlar başta olmak üzere bileşenlerin haklarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Patrik Kardinal Louis Sako görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak'taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Sako ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Hristiyanların durumu ele alındı.

Hristiyanlar başta olmak üzere bileşenlerin haklarını desteklemeye devam edeceklerini belirten Başbakan, Ninova Ovası’ndaki Hristiyanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan, bileşenler arasındaki barışçıl birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Patrik Kardinal Louis Sako da Kürdistan Bölgesi’nin Hristiyanlara yönelik desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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