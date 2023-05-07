Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye: Topunuz mermi olsanız ne yazarsınız ya

HABER MERKEZİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Denizli Merkezefendi’de partililer ve seçmenlerle buluştu.

Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” sözlerine tepki gösterdi.

“Allah aşkına topunuz mermi olsanız ne yazarsınız ya. Yeter artık ya” diyen Davutoğlu, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeleri sonrasında yaşananları anımsatarak “Senin yaşın yetiyor bunları bilmeye de sen dizi seyretmekten fırsat bulmuyorsun, sen bizim tarihimizi bilmezsin, demokrasi mücadelemizi bilmezsin, bizim milletimizden kopuksun. Milletten kopuk olanlar millete talimat veremez. Elinizden ne geliyorsa yapın biz korksaydık bu yola çıkmazdık” diye konuştu.

“BAHÇELİ BİZİ TEHDİT ETMİŞ”

“Seçime bir hafta kala Bahçeli'den bir ses geldi dün” diyen Davutoğlu, “Özellikle buradan kendisine seslenmek istiyorum, biz Millet İttifakı mensuplarını mermiyle tehdit etti. Müebbet ya da mermi… Allah aşkına topunuz mermi olsanız ne yazarsınız ya. Yeter artık ya. Türkiye'de yabancı bir istilacı yok ama vatan topraklarını istila edenler var… Bahçeli bizi tehdit etmiş. Bu geri tepecek millet bunu görür” ifadelerini kullandı.

“ELİNİZDEN NE GELİYORSA YAPIN”

Davutoğu, şunları kaydetti:

“Ankara'daki evinden çıkmazsın. Kim gördü seni Anadolu sathında. Osmaniye'ye gittiğimde babasının cenazesine bile gelmediği söylendi. Babasının cenazesini bilemem o ayrı ama Osmaniyeliler gelmediğini söylüyor senin. Milletten kopuk olanlar millete talimat veremez. Elinizden ne geliyorsa yapın biz korksaydık bu yola çıkmazdık.”