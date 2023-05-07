Politika

Rusya: Ukrayna’ya ait 22 İHA düşürdük

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'dan bugün gelen açıklama uluslararası kamuoyunda gündem oldu.
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dünya Rusya Ukrayna İHA

HABER MERKEZİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, son dönemde iki ülke tarafından da kullanılan insansız hava araçları (İHA) ile ilgili bir açıklama Rusya’dan geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün bir basın açıklaması yaptı ve dün gece Karadeniz semalarında Ukrayna’ya ait 22 İHA’nın tespit edilip imha edildiğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, açıklamayı “son dakika” ibaresiyle duyururken, “Rusya’nın iddiasını doğrulayamadık” denildi.

Rusya’dan bir yetkili daha önce Ukrayna’ya ait İHA’ların Kırım’a saldırılar düzenlediğini iddia etmişti.

Öte yandan Rusya Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yaşayan halka, Ukrayna ordusunun karşı saldırı yapacağı beklentisi ile tahliye çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) de bu bölgede bir “nükleer kaza” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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