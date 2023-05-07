Erdoğan: Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuştu.

Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kardeşlerim Atatürk Havalimanı bizim için eskiden seyahat ettiğimiz bir yer değildir. Bu CHP'nin ülkede dikili taşı, ağacı yok. Milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecek. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldi. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal Bakırköy Beleyesi'ne gidip kahve içti. Yalan bol bunda, 'haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatı yalan. Ama bizim ona ihtiyacımız yoktu on binler buradaydı. Milli iradenin şahlanışı 15 Temmuz'da rahatsız olanlar buradan her geçtiklerinde yine rahatsız oluyorlar. Neden mitingini burada yapmadı da Maltepe'de yaptı? Bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte biz kuracağız.”

CHP’nin Van mitingini eleştren Erdoğan, “İstanbul'u sel bastığı zaman gittiği yer belli. Ya yurt dışı yada Bodrum. Bay Bay Kemal'de buna talimat vermiş 'sen Van'a git' diye. Oraya gidince de PKK'lıların işaretini yapıyor. Ya Ekrem sen Trabzonlusun, İstanbul'da olman gerekirken orada ne işin var? İstanbul, Ankara, İzmir çok çekti artık yeter. Bunların hepsine ders verip emekliye sevk ediyor muyuz? Vesayeti yendik, bu sefer de PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşılaştık. Bu alçaklar 'zulüm 1453'te başladı' diye sokaklara yazılar yazdılar. Bunlar camiye bira şişeleriyle girip bizim mabedimizi kirlettiler mi? Ama bunların bedelini ağır ödediler ve ağır ödeyecekler. Bay Bay Kemal istediğin kadar fıçı dolusu iç hiçbir şey seni iflah etmez. 15 Temmuz gecesi millet tanklara direnirken aradan süzülüp gidenler belli değil mi?” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz” ifadelerini kullanan erdoğan, şunları kaydetti:

“Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz.”