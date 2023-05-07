Erzurum’da İmamoğlu mitingi sırasında otobüse taşlı saldırı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mitingi sırasında bir grup taş attı. İmamoğlu konuşmasında kitleye sakin olmaları çağrısında bulundu.

İmamoğlu, "Bir avuç insan, ne yazık ki kalpleri buzla kaplatmış olabilir. Siz onlara asla aldırış etmeyin. Onlar bu yaptıklarına pişman olacaklar. Onlar bir süre son pişman olacaklar. Bize sevgi, barış, huzur, bolluk, bereket sözleri düşüyor. Siz bunları konuşun. Olayları seyreden polisler biz de sizleri seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Ekonomik kriz, yoksullukta Erzurum 62. sırada. Bu şehrin sorunu fakirlik, yoksulluk ama aldatılmış gençler, yöneticiler olabilir. Polisler burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz. Erzurum Valisi, Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz" dedi.

Korumaları tarafından otobüs üzerinden indirilen İmamoğlu, otobüs içerisinden konuşmaya devam etti daha sonra otobüs alandan ayrıldı.

İmamoğlu harekete geçen otobüste polisi olaya müdahale etmeye çağırdı ve ortalık sakinleşene kadar kent gezisine devam edeceğini söyledi.

İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Halk TV'de yaptığı açıklamada taş yağmuruna tutulduklarını söyledi.

İBB Halk Ekmek Başkan Vekili Özgen Nama, Twitter'da bazı görüntüleri paylaşırken, "HÜDA PAR’lı ve MHP’li bir grubun saldırısı ve tacizi ile karşı karşıyayız" demişti.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN MESAJ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, saldırıya ilişkin paylaştığı mesajında, "Uğradıkları çirkin saldırı nedeniyle Sn. @ekrem_imamoglu’na ve değerli Erzurumlu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu provokasyonu gerçekleştirenleri ve seyirci kalan idarecileri kınıyorum! Bizler sabırla, sakin ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu seçimin geleceğimiz açısından ne kadar önemli olduğunu iktidarın yaptıklarından ve yaşattıklarından anlıyoruz. Ancak her ne olursa olsun vatandaşlarımızın siyasi haklarını gasp etmeye değmez! Daha ötesi bir kişinin bile kalbini kırmaya değmez. Böyle düşünmemiz gerekirken Saraylılar neler yapıyor. Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Maalesef kendi tabirleriyle iktidar şirazesini kaybetti. Bedelini halka ödetmeye çalışıyorlar. Kimse merak etmesin; kazanan sağduyu, kardeşlik ve tüm Türkiye olacak!" ifadelerini kullandı