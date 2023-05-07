İngiltere Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Rosy Cave, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile dostane ilişkilere sahip olduklarını belirten Rosy Cave, hizmetlerin dijitalleştirilmesi, güvenlik ve mali alanlarda reform olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile bazı sektörelerde çalışma imkanı bulduklarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Rosy Cave, Britanya Uluslararası Üniversitesi’nin bu yılın sonunda Erbil’de açılacağını söyledi.

“Bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz” diyen İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu, “Bunların gelecekte daha fazla işbirliğine zemin olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla taç giymeleri dolayısıyla başkent Erbil’de düzenlenen etkinliğe de değinen Başkonsolos Cave, bunun kendileri için özel olduğunu söyledi.

Bu vesileyle Kral Charles ve Kraliçe Camilla’yı tebrik etme imkanı bulduklarını belirten Rosy Cave, Londra’daki taç giyme törenini “son 70 yılın en büyük töreni” olarak niteledi.