Urfa’da kamyonet TIR’la çarpıştı: 5 ölü

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Urfa-Antep kara yolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü TIR ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, her iki araç da şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Urfa’da dün akşam saatlerinde akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeş ve anneleri hayatını kaybetmişti, bir çocuk ise kaybolmuştu. (Kaynak: AA)