Politika

İmamoğlu’ndan Soylu’ya çok sert sözler

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan İmamoğlu, “Provokasyonu kendisi hazırladı” diyen Süleyman Soylu’yla ilgili “Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu tepki Erzurum mitingi

HABER MERKEZİ

Erzurum mitinginde saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul havalimanında açıklamalarda bulundu.

 “Ekrem'e değil vatandaşlarımıza kaldırılan eller kırılsın” diyen Ekrem İmamoğlu, “Ben yaralanan her bir vatandaşla tek tek ilgileneceğim en kısa zamanda onlarla bir araya geleceğim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım" açıklamasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için sert ifadeler kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Ülkemizi bu hale getiren bir avuç insanın kötü davranışlarının onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek.

O meydanda kim olduğu belli olmayan 200 kişi asla masum değil. Şimdi İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam.

Bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğu başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı, bir amca düştü. Arkadaşlarım beni korudular. aşağıdan seslendim. Siz sakın yanıt vermeyin. Allah var insanlarımızın bir tanesi taş atmadı. İnsanlar çaresizce bekledi.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv