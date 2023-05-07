İmamoğlu’ndan Soylu’ya çok sert sözler

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Erzurum mitinginde saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul havalimanında açıklamalarda bulundu.

“Ekrem'e değil vatandaşlarımıza kaldırılan eller kırılsın” diyen Ekrem İmamoğlu, “Ben yaralanan her bir vatandaşla tek tek ilgileneceğim en kısa zamanda onlarla bir araya geleceğim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından "Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını biraz sonra katılacağım Ülke TV canlı yayınında tek tek açıklayacağım" açıklamasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için sert ifadeler kullanan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içerisindeyiz. Ülkemizi bu hale getiren bir avuç insanın kötü davranışlarının onlardan kurtulana kadar sonu gelmeyecek.

O meydanda kim olduğu belli olmayan 200 kişi asla masum değil. Şimdi İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam.

Bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğu başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü kanamaya başladı, bir amca düştü. Arkadaşlarım beni korudular. aşağıdan seslendim. Siz sakın yanıt vermeyin. Allah var insanlarımızın bir tanesi taş atmadı. İnsanlar çaresizce bekledi.”