Manchester United fırsat tepti

HABER MEKREZİ

Premier Lig'de 35. hafta maçında West Ham United ile Manchester United karşılaştı.

Mücadele 1-0 West Ham üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta gol; 27. dakikada Benrahma'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, Newcastle'ın Arsenal'e kaybettiği haftada üçüncü sıra için büyük fırsat tepti. United, 63 puanda kaldı. Newcastle ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

LIVERPOOL’A YARADI

Bu hafta maçını kazanan Liverpool, iki rakibine göre 1 maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.

62 puana yükselen Liverpool, Şampiyonlar Ligi bileti için haftanın en karlı takımı oldu.

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United, sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.

Aynı haftada Newcastle United, Leeds United'a konuk olacak. Liverpool ise Leicester City'e konuk olacak.