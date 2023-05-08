Dolar ve euroda haftanın ilk rakamları

HABER MERKEZİ

Dolar/TL yeni haftaya 19,50 seviyesinden başladı.

Euro/TL, 21,54 civarında işlem görüyor.

ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Veriler, ülkede resesyon endişelerini törpülerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre bu seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımları haziran itibarıyla durduracağının fiyatlandığını ancak çarşamba günkü verilerin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ülkede enflasyonun hala Fed'in hedeflediği seviyelerin oldukça üzerinde bulunduğuna dikkati çeken analistler, enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD'de borç limiti çıkmazına ilişkin tartışmalar sürerken, ülke basınında çıkan haberlerde, Beyaz Saray'ın, borç limitini kısa vadeli olarak yükseltilmesini değerlendirdiği aktarıldı.