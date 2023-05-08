19 ilde 'hacker' operasyonu: 32 gözaltı
HABER MERKEZİ
Kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin,10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu iddia edildi.
Soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 ilde; 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. (Kaynak: İHA)