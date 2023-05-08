Genel

19 ilde 'hacker' operasyonu: 32 gözaltı

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Arşiv
Arşiv
türkiye hacker gözaltı

HABER MERKEZİ

Kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin,10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 ilde; 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. (Kaynak: İHA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv