Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Bizi paramiliter hiçbir yapı yolumuzdan alıkoymamalı

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu videosunu, "Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam etmek zorundayız. Bizi paramiliter hiçbir yapı yolumuzdan alıkoymamalı. Bugün Türkiye'nin en can yakıcı konusuna, devrimsel bir proje ile yanıt veriyorum. Eğitim." notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle uzun süredir üzerinde çalıştığım hayati bir meseleyi konuşacağız. Eğitim meselesi, yani hepimizin en hayati meselesi. Kim olursak olalım, neye inanırsak inanalım, eğitim bu ülkede berbat olduğunu ve çocuklarımızı sakatladığını hepimiz biliyoruz. Eğitim sistemimiz çok uzun yıllardır sistematik bir biçimde tarumar edildi.

Son 20 yılın faturası ise çok ağır oldu. Bu iktidar 8 kez Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Eğitim sistemi 17 kez değişti. İnanabiliyor musunuz buna? Sanki yapboz tahtası. Bugün eğitimden ne öğrenciler, ne öğretmenler, ne de veliler mutlu.

E nasıl mutlu olsunlar, böylesine hoyratça tüketilmiş bir eğitim sisteminden kim mutlu olabilir ki? Sevgili halkım, işin bir başka acı yönü var. Türkiye’de bir ailenin üstlendiği eğitim harcaması OECD ortalamasının 2 katından fazla. Hem halkı fakirleştirdiler. Hem de eğitim harcamalarını OECD ortalamasının 2 katına çıkardılar."