İsviçre Parlamentosu’nun Ezidi Soykırımı’nı tanıması için imza toplanıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda kalan Ezidi göçmenler, İsviçre Parlamentosu’nun özel bir oturum düzenleyerek Ezidi Soykırımı’nı tanıması için imza topluyor.

İmza kampanyasını düzenleyen Ezidi Kürt gençlerden oluşan bağımsız Hêvi grubu, 10 gündür Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda ve Ezidilerin yaşadığı yerlerde imza topluyor.

K24’e konuşan Hêvî grubunun sorumlusu Faysal Hêvî, Almanya Parlamentosu ile temas halinde olduklarını ve Almanya Parlamentosu yetkililerinin kendilerine imza toplanması için bir link verdiğini söyledi.

“Başvurular ve sosyal medya kanallarıyla mümkün olduğu kadar imza toplamaya çalışıyoruz” diyen Faysal Hêvî, “50 bin imza gerekiyor, Almanya’da şu ana kadar 15 bin imza toplandı. Bizim hedefimiz, 70 bin imza toplayarak parlamentonun özel bir oturum yapmasını sağlamak” ifadelerini kullandı

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezdi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) özel soruşturma ekibi Mayıs 2021'de, DAİŞ tarafından Ezidi Kürtlere karşı soykırım yapıldığına dair "açık ve ikna edici kanıtlar" topladığını açıklamıştı.

Şu ana 19 ülke ve uluslararası örgüt Ezidi Soykırımı’nı tandı.