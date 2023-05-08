Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında yeni bir sınır kapısı açılıyor

ERBİL (K24)

Medya ve Enformasyon Ofisi’nin açıklamasına göre Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasında inşa edilen Zêt Sınır Kapısı bu hafta resmen açılacak.

Sınır kapısına giden ana yol çalışması bir yıldır devam ediyordu.

Soran Bağımsız İdaresi Sorumlusu Helgurd Şeyh Cenab yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye’den yetkililerin katılımıyla Zêt Sınır Kapısı’nın resmi açılışının yapılacağını ve vatandaşların bu hafta itibariyle geçiş yapabileceğini söyledi.

Helgurd Şeyh Cenab, sınır kapısının ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ticari faaliyetlerin de yürütüleceğini kaydetti.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzer, beraberindeki askeri yetkililerle birlikte dün bölgeye giderek güvenlik durumuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Mergesor Kaymakamı tarafından Zêt Sınır Kapısı’nda Kürdistan bayrağı ilk kez göndere çekildi.

Soran Bağımsız İdaresi’nin Mergesor ilçesine bağlı Şerwan Mezin nahiyesinde yer alan Zêt Sınır Kapısı, Hakkari'nin Derecik ilçesi tarafından Umurlu Sınır Kapısı'na bağlanıyor.